Полиция дежурит у закрытых из-за отсутствия QR-кодов баров в Петербурге

Полиция дежурит у закрытых из-за отсутствия QR-кодов баров в Петербурге
Правоохранители выстроились у опечатанного бара. Фото: скриншот "ВКонтакте"

В Санкт-Петербурге у баров и кафе, которые нарушали режим коронавирусных ограничений, выставили оцепление. Об этом рассказал бизнесмен Александр Коновалов, возглавивший группу сопротивления против проверки QR-кодов.

По его словам, правоохранители «обустроились» возле заведений, которые были опечатаны в ночь с пятницы на субботу. Речь идет о 20 барах, двери каждого из которых охраняют 2-3 сотрудника правоохранительных органов, добавил ресторатор.

«С этой великой и всем нужной целью (мусор, снег, лёд и крысы ведь уже же побеждены)- была призвана армия в лице трехсот сотрудников Следственного Комитета, полиции и СОБРа», — написал Коновалов на своей странице в социальных сетях.

Посты выставлены у заведений на улицах: Некрасова, Жуковского, Рубинштейна.

Напомним, в Петербурге со 2 января начали действовать новые правила. Теперь люди без QR-кодов не смогут попасть в заведения общепита и предприятия розничной торговли (кроме аптек, продовольственных магазинов, магазинов, продающих товары первой необходимости). Изначально QR-коды для посещения заведений общепита и предприятий розничной торговли в городе планировалось ввести с 1 декабря, затем эту дату перенесли на 27 декабря, а потом на 2 января.

Объявивший бойкот введенным в городе QR-кодам Александр Коновалов заявил, что в его заведениях у гостей не будут требовать предъявить QR-код о прохождении вакцинации либо перенесенном коронавирусе.

Списки инициатора акции находятся в открытом доступе, в них числятся уже более 170 организаций, которые решили бойкотировать требования о QR-кодах, но в Комитете этими данными не пользуются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в ночь на 22 января в Петербурге прошел масштабный рейд по ресторанам участников QR-сопротивления. Представителям ресторанного бизнеса, которые объявили бойкот действующим в городе антиковидным ограничениям, вменят 238-ю статью УК РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

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