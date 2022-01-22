Полиция и МЧС провели рейд на главной ресторанной улице Петербурга

Уголовное дело по небезопасным услугам привело сотрудников в рестораны, которые пренебрегают QR-кодами о вакцинации. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Уголовное дело по небезопасным услугам привело сотрудников в рестораны, которые пренебрегают QR-кодами о вакцинации. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Правоохранительные органы Петербурга нагрянули на улицу Рубинштейна. Причиной стало возбуждение уголовного дела об оказании небезопасных услуг в период пандемии коронавируса.

Сотрудников полиции и МЧС прохожие заметили на главной ресторанной улице города в ночь на 22 января. Рейд на Рубинштейна можно было наблюдать примерно с 00:30.

Как сообщила «Фонтанка», одним их эпицентров стало заведение Vice City, куда сначала приехали представители Смольного и полиция, а затем пожарные. Правоохранители добрались также и до заведения «Коммуналочка».

По данным издания, представителям ресторанного бизнеса, которые объявили бойкот действующим в городе антиковидным ограничениям, вменят 238-ю статью УК РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что список заведений Северной столицы, решивших бойкотировать проверку у посетителей сертификатов с QR-кодами, продолжает расти.

Также известно, что Смольный терроризирует проверками «не бунтующие» против QR-кодов бары. Петербургские рестораторы, соблюдающие все ковид-правила, рассказали о постоянных проверках со стороны властей города.