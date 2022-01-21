В Петербурге уже 170 заведений поддержали бойкот QR-кодов

Список заведений Северной столицы, решивших бойкотировать проверку у посетителей сертификатов с QR-кодами, продолжает расти.

Списки инициатора акции, ресторатора Александра Коновалова находятся в открытом доступе, в них числятся уже 170 организаций, которые решили бойкотировать требования о QR-кодах, но в Комитете этими данными не пользуются.

Напомним, объявивший бойкот введенным в городе QR-кодам Александр Коновалов заявил, что в его заведениях у гостей не будут требовать предъявить QR-код о прохождении вакцинации либо перенесенном коронавирусе.

В Петербурге со 2 января начали действовать новые правила. Теперь люди без QR-кодов не смогут попасть в заведения общепита и предприятия розничной торговли (кроме аптек, продовольственных магазинов, магазинов, продающих товары первой необходимости). Изначально QR-коды для посещения заведений общепита и предприятий розничной торговли в городе планировалось ввести с 1 декабря, затем эту дату перенесли на 27 декабря, а потом на 2 января.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Смольный терроризирует проверками «не бунтующие» против QR-кодов бары. Петербургские рестораторы, соблюдающие все ковид-правила, рассказали о постоянных проверках со стороны властей города.