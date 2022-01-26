Прохожие заметили зайца, бегающего ночью по замерзшей Фонтанке

Прохожие заметили зайца, бегающего ночью по замерзшей Фонтанке
Прохожие заметили зайца у Фонтанки. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

Жители Северной столицы заметили на замершей Фонтанке зайца.

Об увиденном стало известно в ночь на среду, 26 января. Кадрами ушастого гостя горожане поделились в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Заяц-русак бегает по Фонтанке», — написал автор записи.

На видеозаписи зафиксировано, как зверек бегает по льду замерзшей реки. Ушастый нарезал круги, держась от людей подальше. В комментариях под записью пользователи начали задаваться вопросом, откуда на льду взялся заяц.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Приозерском районе Ленинградской области местные жители заметили более дикого зверя. Животное бегало в районе Владимирской бухты возле поселка Моторное. Тигр шел по автодороге, когда его заметили проезжающие мимо автомобилисты. Местные жители не поняли, откуда в регионе взялся тигр. Они также опасались, что животное может повстречать плохих людей.

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