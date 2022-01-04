Гуляющего по дороге тигра заметили в Приморском районе Ленобласти

Гуляющего по дороге тигра заметили в Приморском районе Ленобласти
Тигр испугался яркого света и убежал. Фото: pixabay

В Приозерском районе Ленинградской области заметили тигра, разгуливающего по обочине автодороги.

Животное бегало в районе Владимирской бухты возле поселка Моторное. Тигр шел по автодороге, когда его заметили проезжающие мимо автомобилисты.

Как сообщил 78.ru, животное испугалось света, бросилось за обочину и скрылось в темноте.

Местные жители не понимают, откуда в регионе взялся тигр. Они также опасаются, что животное может повстречать плохих людей.

Информации б поимке животного пока нет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о ДТП с участием кабана в Ленобласти. В результате столкновения с легковым авто дикое животное погибло. Водитель насмерть сбил кабана. Сумма ущерба, причиненного окружающей среде, составила 30 тыс. рублей. Природоохранная прокуратура Петербурга провела проверку по информации Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга об аварии на трассе.

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