В Петербурге образовалась очередь на детскую вакцину «Спутником М»

Власти Петербурга планируют распределить первую партию вакцины от COVID-19 «Спутник М» в пользу детей с особенностями здоровья. В городе уже есть очередь из родителей, которые хотят привить своих детей.

В воскресенье, 23 января, в Северную столицу прибыла первая небольшая препарата «Спутник М», разработанного специально для подростков. Как рассказала вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина, речь, в первую очередь, идет о детях с особенностями здоровья, поскольку эти дети находятся в группе риска и болеют с осложнениями, по этой причине им вакцина нужна в первую очередь.

«Мы видим, что такие дети болеют трудно, с осложнениями, и именно им вакцина нужна в первую очередь, — приводит ТАСС слова Потехиной.

Вице-губернатор подчеркнула, что вакцинация детей будет проходить добровольно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что власти Петербурга вводят новые ограничения в связи с распространением COVID-19. Среди прочего, запрет на посещение детьми мест культурного досуга и спортивных мероприятий. Так, с 28 января текущего года по 13 февраля будут действовать дополнительные ограничения в сфере дополнительного образования.