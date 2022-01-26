Снег и гололед снова настигнут Петербург 27 января

В четверг, 27 января, в Санкт-Петербурге ожидаются осадки и морозная погода. На дорогах образуется гололедица.

Предстоящей ночью в городе пойдет снег, температура воздуха составит -3…-5 градусов. В дневное время ожидается небольшой, местами умеренный снег, столбики термометров поднимутся до -1 градуса.

Как сообщили синоптики ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в городе будет дуть умеренный южный ветер. Атмосферное давление будет понижаться.

На дорогах ожидается гололедица, поэтому водителям следует соблюдать осторожность.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что заслуженный артист РФ Александр Половцев, известный по ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила», снимавшийся в фильме «Бакенбарды» и многих других, раскритиковал уборку снега в Петербурге. По его мнению, то, что сейчас происходит, — это «неуважение к жителям нашего города, к городу, который пережил больше, чем все остальные, ну и к гостям нашего города».