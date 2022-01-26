У пенсионеров с банковских карт могут списать крупные суммы денег

Всех пенсионеров, получающих ежемесячные выплаты на банковские карты, может коснуться весьма неприятная ситуация: списание средств со счета без подтверждения отвладельца. Почему это может произойти и как такой ситуации не допустить, подробно разъяснил эксперт по пенсиям Сергей Власов.

По словам эксперта, особенно осторожными следует быть пенсионерам, уезжающим на длительное время на дачу или в другие места на срок в несколько месяцев. Если при этом банковская карточка остается дома, на нее приходит пенсия, но средства не списываются, а накапливаются, то весьма крупная часть этой суммы может быть списана неожиданно для владельца, сообщает Primpress.

Вернуть списанные без согласия средства или написать заявление о мошенничестве тоже не получится – основания для списания абсолютно законны, ведь так могут действовать только ресурсные компании, поставляющие коммунальные услуги. По закону они имеют право требовать деньги через суд и получить их в полном объеме и с учетом пени и штрафов за просрочку платежей.

Если вовремя не оплачивать коммунальные платежи, то накопится задолженность, которую компании-поставщика услуг ЖКХ вправе затребовать через суд. Поэтому пенсионерам, находящимся в отъезде, необходимо постоянно контролировать счета, чтобы не скапливалось долгов. Не стоит лениться проверить раз в месяц, прошел ли автоплатеж за коммуналку, или попросить об этом детей или внуков.

Сергей Власов уточняет, что по закону списать всю пенсию за долги по коммунальным платежам не имеют право. Но если сумма на карте существенная, к примеру, пенсия, поступившая за несколько месяцев, то такие счета уже рассматриваются как денежные накопления, а не традиционная пенсионная выплата. В таком случае, по решению суда, деньги за коммунальные услуги могут быть списаны со счета и переведены компании-поставщику.

Не допустить такого неприятного сюрприза можно, только оплачивая коммунальные платежи вовремя и не накапливая долгов. Эксперт призывает пенсионеров не относится к этому легкомысленно и постоянно контролировать своевременную оплату услуг ЖКХ.