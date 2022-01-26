На Невском проспекте полыхал автомобиль

На Невском проспекте полыхал автомобиль
ЧП могли наблюдать все прохожие. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Петербурга"

В Центральном районе Петербурга произошел пожар в автомобиле «Chevrolet».

В экстренные службы в среду, 26 января, в 15:30, поступило сообщение о пожаре по Невскому проспекту, у дома №106. Спасатели оперативно отправились на место происшествия.

Как выяснилось, пожар случился в машине. В иномарке»Chevrolet» сгорели сгораемые части.

С огнем боролись в течение 15 минут. От МЧС пришлось привлечь две единицы техники и 9 человек личного состава. В результате, к 15:49, пожар удалось ликвидировать.

Информации о пострадавших в результате пожара не поступало.

Раннее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Пушкине спасатели тушили автомобильный пожар.Пострадало две машины.

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