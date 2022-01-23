В Пушкине спасатели тушили автомобильный пожар: пострадало две машины

С огнем в Пушкинском районе Петербурга боролся десяток МЧСников.

В пресс-службе главного управления МЧС по городу сообщили, что очевидцы пожара в дома №113 с.30 по улице Софийская вызвали пожарных в 10:23. Горели два автомобиля марки «Лада» и «Газель». Пожар произошел на площади пяти квадратных метров.

На борьбу с автомобильными пожарами направили 10 человек личного состава и две единицы техники. Прибывшие сотрудники МЧС потушили пожар за 20 минут, в 10:43.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели потушили ночной пожар в Кировском районе. Горела хозяйственная постройка на общей площади 10 квадратных метров.