Спасатели потушили ночной пожар в Кировском районе

В воскресенье, 23 января, в Кировском районе Ленобласти произошел пожар.
Сообщение о возгорании поступило в 3:23 мск.
В поселке Мга горела хозяйственная постройка на общей площади 10 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по региону.
На месте происшествия работали дежурные смены 131 и 128 пожарных частей противопожарной службы Ленинградской области.
Всего в ликвидации пожара участвовали восемь человек личного состава и две единицы спецтехники. Справиться с огнем удалось в 04:03 мск. Информация о пострадавших не поступала.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Невском районе Петербурга спасателям понадобился почти час, чтобы потушить пожар в подвале жилого здания, который произошел около 21 часов вечера 22 января.