Спасатели потушили ночной пожар в Кировском районе

В воскресенье, 23 января, в Кировском районе Ленобласти произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 3:23 мск.

В поселке Мга горела хозяйственная постройка на общей площади 10 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по региону.

На месте происшествия работали дежурные смены 131 и 128 пожарных частей противопожарной службы Ленинградской области.

Всего в ликвидации пожара участвовали восемь человек личного состава и две единицы спецтехники. Справиться с огнем удалось в 04:03 мск. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Невском районе Петербурга спасателям понадобился почти час, чтобы потушить пожар в подвале жилого здания, который произошел около 21 часов вечера 22 января.