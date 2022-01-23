Спасатели потушили ночной пожар в Кировском районе

Спасатели потушили ночной пожар в Кировском районе
Пожар ликвидирован. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

В воскресенье, 23 января, в Кировском районе Ленобласти произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 3:23 мск.

В поселке Мга горела хозяйственная постройка на общей площади 10 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по региону.

На месте происшествия работали дежурные смены 131 и 128 пожарных частей противопожарной службы Ленинградской области.

Всего в ликвидации пожара участвовали восемь человек личного состава и две единицы спецтехники. Справиться с огнем удалось в 04:03 мск. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Невском районе Петербурга спасателям понадобился почти час, чтобы потушить пожар в подвале жилого здания, который произошел около 21 часов вечера 22 января.

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