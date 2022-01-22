На Джона Рида загорелся подвал жилой многоэтажки

В Невском районе Петербурга спасателям понадобился почти час, чтобы потушить пожар в подвале жилого здания.

Инцидент произошел на улице Джона Рида, дом 4, корпус 2 Невского района. Сообщение поступило в экстренные службы около 20:46.

Спасатели оперативно выехали на место и обнаружили, что горит двенадцатиэтажный дом, но не весь а только его подвал. Обстановка уже успела обгореть на площади 10 квадратных метров.

Пожар удалось ликвидировать в 21:49. По последним данным от МЧС, никто не пострадал.

Чтобы потушить возгорание на место выезжали 2 единицы техники и 9 человек личного состава.

Детали произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 22 января в переулке Индустриальный загорелось нежило здание. На месте происшествия работали дежурные смены 61 и 63 пожарно-спасательных частей Ленинградской области. Всего в ликвидации пожара участвовали восемь человек и две единицы спецтехники.