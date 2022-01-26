Путин: работа по взаимному признанию с ЕС вакцин от COVID-19 продолжается

Путин: работа по взаимному признанию с ЕС вакцин от COVID-19 продолжается
Работа по взаимному признанию с ЕС вакцин от COVID-19 продолжается. Фото: официальный сайт вакцины "Спутник V"

Контакты в сфере бизнеса подрываются из-за того, что признание вакцин от коронавируса и сертификатов с Европейским союзом на взаимном уровне отсутствует.

Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с предпринимателями Италии, сообщает ТАСС. Взаимное признание вакцин еще не дошло до желаемого уровня и приносит проблемы в сфере бизнеса.

Однако президент России утверждает, что работа по взаимному признанию вакцин от коронавируса продолжается. Отмечается, что существует совместное российско-итальянское сравнительное исследование препаратов, которое было проведено в итальянском Национальном институте инфекционных заболеваний.

Путин заявил, что по полученным результатам российский препарат «Спутник V» показал самый большой титр вирусонейтрализующих антител к штамму «омикрон». Это снова доказывает высокую эффективность вакцины.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что австралийское МВД разрешило въезд в страну туристам, прошедшим цикл вакцинации «Спутником V».

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