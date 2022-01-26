Путин: работа по взаимному признанию с ЕС вакцин от COVID-19 продолжается

Контакты в сфере бизнеса подрываются из-за того, что признание вакцин от коронавируса и сертификатов с Европейским союзом на взаимном уровне отсутствует.
Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с предпринимателями Италии, сообщает ТАСС. Взаимное признание вакцин еще не дошло до желаемого уровня и приносит проблемы в сфере бизнеса.
Однако президент России утверждает, что работа по взаимному признанию вакцин от коронавируса продолжается. Отмечается, что существует совместное российско-итальянское сравнительное исследование препаратов, которое было проведено в итальянском Национальном институте инфекционных заболеваний.
Путин заявил, что по полученным результатам российский препарат «Спутник V» показал самый большой титр вирусонейтрализующих антител к штамму «омикрон». Это снова доказывает высокую эффективность вакцины.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что австралийское МВД разрешило въезд в страну туристам, прошедшим цикл вакцинации «Спутником V».