В России подняли минимальные цены на водку, коньяк и бренди

В России подняли минимальные цены на водку, коньяк и бренди
Приказ вступает в силу через 10 дней. Фото: Pixabay

Министерство финансов России издало приказ о повышении минимальной розничной цены на крепкий алкоголь.

Документ появился на официальном портале правовой информации. Согласно приказу Минфина, минимальная цена за 0,5 литра водки выросла с 243 до 261 рубля, на коньяк — с 446 до 480 рублей, а на бренди — с 324 до 348 рублей.

Приказ вступает в силу через 10 дней.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что автоэксперт спрогнозировал прекращение роста цен на автомобили в 2022 году. Во время пандемии на рынке возникла нехватка новых автомобилей, это было вызвано дефицитом комплектующих – микрочипов, необходимых для производства электронных систем транспортных средств. Рынок отреагировал на разрыв между спросом и предложением ростом цен на новые автомобили.

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