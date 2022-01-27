Диетолог рассказала о замедляющем старение фрукте

Диетолог рассказала о замедляющем старение фрукте
Грейпфрут подавляет действие ферментов, необходимых для детоксикации веществ в организме. Фото: pixabay

Диетолог Светлана Зеленцова рассказала о полезных свойствах грейпфрута. Этот фрукт, в частности, способен замедлять старение.

Специалист в беседе с РИА Новости отметила, что грейпфрут богат витаминами и микроэлементами, особенно витамином С и кремнием. Это говорит о том, что фрукт укрепляет иммунитет, а также повышает синтез коллагена и замедляет старение.

По словам диетолога, содержащийся в цитрусовом нарингенин обладает антиоксидантным, противоопухолевым, противовирусным, антибактериальным, противовоспалительным действиями. Также он улучшает состояние сердечно-сосудистой системы и обладает способностью подавлять аппетит.

Однако злоупотреблять этим фруктом не стоит. Грейпфрут подавляет действие ферментов, необходимых для детоксикации веществ в организме. Зеленцова посоветовала употреблять его не чаще раза в неделю.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что для диабетиков больше всего подходит средиземноморская диета.

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