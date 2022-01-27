Облака, метель, до -4: какая погода ждет петербуржцев 27 января

Погода в Петербурге в четверг, 27 января, будет облачной и снежной, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Согласно прогнозу, за погоду в Северной столице сегодня будет отвечать теплый атмосферный фронт, надвигающийся с запада. Его стараниями небо затянет плотными облаками, местами ожидаются небольшой снег и метель. В городе продолжит становиться теплее.

Уличные термометры покажут от -2 до -4 градусов. В Ленобласти может подморозить до -6 градусов. Ветер в городе подует с юга и разгонится до 4-9 м/с.

Атмосферное давление снизится до 746 мм рт. ст., что ниже нормы.

В пятницу потепление продолжится, добавил синоптик.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что жителей Ленобласти предупредили о снеге и гололедице 27 января.