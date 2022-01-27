Мишустин: с февраля в России будут проиндексированы соцвыплаты

Социальные выплаты в России будут проиндексированы 1 февраля. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Так, размер ежемесячных выплат семьям с детьми, инвалидам, ветеранам, героям России и пострадавшим на производстве вырастет на 8,4%. Кроме того, увеличатся единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью.

Материнский капитал на первенца возрастет до 524 тыс. рублей, а на последующих детей – до 693 тыс. рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что правила начисления соцвыплат на детей от трех до семи лет скорректируют из-за наличия машины в семье. Если в семье было два иди более авто, купленных на личные деньги, то государство пособие не выплачивало. Новый закон отменит это правило.