В Петербурге опечатали еще пять баров за нарушение COVID-ограничений

В Северной столице с начала недели за нарушение антиковидных требований приостановлена деятельность пяти заведений общественного питания.
Бары были опечатаны в результате трех ночных и двух дневных рейдов, проведенных за последние трое суток в 13 районах города. Специалисты успели проверить 70 магазинов, 11 кафе и ресторанов, а также 23 организации сферы услуг.
Как сообщила пресс-служба Комитета по контролю за имуществом (ККИ), полностью закрытыми оказались бары и кафе, работавшие в ночное время Косыгина и улицах Оптиков, Ильюшина и Ивановской, бар на 7-й линии В.О.
В вышеупомянутых заведениях не было QR-кода, сотрудники пренебрегли требованием использования средств индивидуальной защиты, работа в ночное время и прочее.
Против нарушителей, помимо закрытия самих заведений, были составлены административные протоколы.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что полиция дежурит у закрытых из-за отсутствия QR-кодов баров в Петербурге.