В Петербурге опечатали еще пять баров за нарушение COVID-ограничений

В Петербурге опечатали еще пять баров за нарушение COVID-ограничений
Были закрыты ещё 5 заведений, где вообще не проверяли QR-коды, а сотрудники и клиенты не носили маски. Фото: ККИ

В Северной столице с начала недели за нарушение антиковидных требований приостановлена деятельность пяти заведений общественного питания.

Бары были опечатаны в результате трех ночных и двух дневных рейдов, проведенных за последние трое суток в 13 районах города. Специалисты успели проверить 70 магазинов, 11 кафе и ресторанов, а также 23 организации сферы услуг.

Как сообщила пресс-служба Комитета по контролю за имуществом (ККИ), полностью закрытыми оказались бары и кафе, работавшие в ночное время Косыгина и улицах Оптиков, Ильюшина и Ивановской, бар на 7-й линии В.О.

В вышеупомянутых заведениях не было QR-кода, сотрудники пренебрегли требованием использования средств индивидуальной защиты, работа в ночное время и прочее.

Против нарушителей, помимо закрытия самих заведений, были составлены административные протоколы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что полиция дежурит у закрытых из-за отсутствия QR-кодов баров в Петербурге.

антиковидные требования новости СПб


 

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