Из 122 начали звонить и опрашивать граждан, вызывавших врачей на дом

Из 122 начали звонить и опрашивать граждан, вызывавших врачей на дом. Фото: pixabay.com

Из 122 начали звонить и опрашивать граждан, вызывавших врачей на дом. Фото: pixabay.com

Служба вызова врача на дом запустила обзвон петербуржцев, которые совершали звонки, для улучшения обратной связи.

В связи с ростом случаев заболевания коронавирусом в Санкт-Петербурге количество заявок врача на дом также увеличилось. Для того, чтобы избежать ошибок в работе служба 122 решила совершать исходящие звонки пациентам, которые оставляли свои заявки. Об этом сообщает пресс-служба комитета по информатизации и связи.

Входящие звонки будут поступать от голосового помощника Виктории, которая будет интересоваться, приходил ли к больному врач. При входящем вызове будет высвечиваться номер +7 812 246 51 22.

Новая функция введена для усиления качества и эффективности поликлиник, получающих заявки врачей на дом.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в Петербурге служба 122 работает круглосуточно и без выходных.