Санкт-Петербург обогнал все российские города по росту среднего чека на товары

Санкт-Петербург обогнал все российские города по росту среднего чека на товары
Санкт-Петербург обогнал все российские города по росту среднего чека на товары. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

В декабре 2021 года размер среднего чека в Северной столице достиг самого большого значения за всю историю наблюдений. Он составил 890 рублей.

За год средний чек в Петербурге увеличился на 6,7%, о чем свидетельствуют данные исследовательского холдинга Romir. Об этом пишет «Деловой Петербург».

По данным Петростата, потребительские цены за год выросли на 8,65%. Цены на продовольственные товары подросли на 10,5%, а на непродовольственные подорожание составило 8,78%. Меньше всего увеличение цен коснулось услуг. Они возросли в стоимости на 6,58%.

В Росстате рассказали, что по всей стране годовой индекс потребительских цен прибавил 6,69%, в Москве — 7,1%, а в Петербурге эта цифра выросла сразу на 8,7%.

Отмечается, что из продуктов больше всего подорожало мясо — на 18%, а из непродовольственных повышение больше всего затронуло стройматериалы — 24%.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что жителей России предупредили, на какой продукт в скором времени стоит ожидать повышение цены. Речь идет о красной икре.

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