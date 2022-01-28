Евросоюз и Великобритания готовят санкции против новых газовых проектов России

Данные меры должны "жестко ограничить" технологические и финансовые вливания, которые связаны с российскими инициативами в отрасли. Фото: pixabay.com

Данные меры должны "жестко ограничить" технологические и финансовые вливания, которые связаны с российскими инициативами в отрасли. Фото: pixabay.com

Евросоюз и Великобритания разрабатывают санкции против российских проектов в газовой сфере. Предполагается, что этот пакет мер будет частью более масштабных рычагов давления.

Новый пакет санкций может получить название «газового». Он разрабатывается при поддержке Соединенных Штатов. Ограничения будут введены в случае эскалации на границе с Украиной.

Как сообщил Financial Times, целью данных мер является жесткое ограничение технологических и финансовых вливаний, которые связаны с инициативами России в газовой отрасли.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Вашингтоне сочли главным то, что президент России Владимир Путин изучит письменный ответ США на предложение Российской Федерации в сфере безопасности. Российской стороне передали письменный ответ Белого дома 26 января на ранее представленный РФ проект двустороннего договора о гарантиях безопасности. Пресс-секретарь российского лидера утвердительно ответил на вопрос, прочитал ли президент ответ властей США лично.