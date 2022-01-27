Нуланд: для США важно, что Путин изучит их письменный ответ на предложения в сфере безопасности

Нуланд: для США важно, что Путин изучит их письменный ответ на предложения в сфере безопасности
Для США важно, что Путин изучит их письменный ответ на предложения в сфере безопасности. Фото: pixabay

В Вашингтоне сочли главным то, что президент России Владимир Путин изучит письменный ответ США на предложение Российской Федерации в сфере безопасности.

Замгоссекретаря Виктория Нуланд заявила, что для США важно изучение российским правительством письменного ответа США. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Нуланд, Москва дала понять тот факт, что ей необходимо время для подробного изучения полученного документа и предложенных в нем решений. Кроме того, замгоссекретаря надеется, что Россия вернется к переговорам после анализа ответа Вашингтона.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что США предоставили ответ по гарантиями безопасности, но не дали ответа на главный вопрос о недопустимости дальнейшего расширения НАТО на Восток, считает глава МИД РФ Сергей Лавров. При этом он отметил, что что США дали вразумительные ответы для серьезного диалога по второстепенным вопросам.

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