Пенсионный фонд и Фонд социального страхования могут объединить в Социальный фонд

Министерство труда РФ планирует объединить Пенсионный фонд (ПФР) и Фонд социального страхования (ФСС) в единую структуру.

Новая организация приобретет организационно-правовой статус — внебюджетный фонд. Сейчас ПФР и ФСС являются государственными учреждениями.

Как сообщил «Коммерсантъ», предполагается, что работодателям предложат общую взносооблагаемую базу для выплаты страховых взносов на пенсионное и социальное страхование. Реформа может состояться к 2023 году.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что специалисты Министерства труда и социальной защиты рассказали, как поступить работающим россиянам при заболевании и полноценно отдохнуть все положенное по закону время. Даже если работник заболел перед отпуском или даже во время него, он вправе требовать компенсации и переноса дней для полноценного, здорового отдыха. В этом году отпуск можно будет перенести или продлить, если болезнь настигла во время отдыха.