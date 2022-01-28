Футболист Павел Мамаев женился на лучшей подруге экс-супруги

Павел Мамаев взял в жены свою новую возлюбленную Надежду Санько. Фото: скриншот Instagram

Павел Мамаев взял в жены свою новую возлюбленную Надежду Санько. Фото: скриншот Instagram

Футболист «Химок» Павел Мамаев женился во второй раз. Супругой спортсмена стала YouTube-блогерша Надежда Санько.

Возлюбленные сочетали себя узами брака с бывшей подругой экс-супруги в Грибоедовском дворце бракосочетаний в четверг, 27 января.

Как сообщили «РИА Новости», организовать свадьбу удалось во время выходных, которые футболисты клуба получили между тренировочными сборами.

Напомним, Мамаев сделал Санько предложение 25 декабря. О счастливом известии новоиспеченная невеста рассказала сама. Санько выложили в Сети видео, на котором хвастается дорогим кольцом от бренда Graff.

Футболист уже был женат. В 2013 году он расписался с возлюбленной Аланой, однако в прошлом году супруги развелись.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Павла Мамаева с невестой задержали на таможне из-за кольца за 10 млн рублей