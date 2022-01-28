Петербуржец отсудил почти 420 тысяч за упавшее на его авто дерево

Петербуржец отсудил почти 420 тысяч за упавшее на его авто дерево
Судебные приставы помогли петербуржцу. Фото: ГУФССП России по г. Санкт-Петербургу

Судебные приставы помогли жителю Петербурга получить возмещение ущерба за повреждение припаркованного авто на Двинской улице. Машину «помял» упавший тополь.

Петербуржец вернулся к оставленному авто марки Nissan Teana и обнаружил, что на иномарку упало дерево. Машина получила механические повреждения, в результате чего мужчина решил обратиться в суд с иском о возмещении ущерба.

Как сообщили в пресс-службе ГУФССП России по городу, экспертиза показала, что упавшее дерево находилось в неудовлетворительном состоянии. В итоге суд принял решение взыскать с садово-паркового предприятия стоимость восстановительного ремонта авто.

Судебные приставы добились полного погашения долга от предприятия в пользу петербуржца. За восстановительный ремонт транспортного средства мужчина получил 416 тыс. рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что судебные приставы помогли петербуржцу получить зарплату за 1,5 года вынужденного прогула.

новости СПб судебные приставы упало дерево


 

Новости партнеров
В Ленобласти ужесточили антиковидные ограничения
В Ленобласти ужесточили антиковидные ограничения
Гинцбург:
Гинцбург: "омикрон" не поможет выйти из пандемии коронавируса
Петербурженка
Петербурженка "отсудила" уборку дома у управляющей компании
Беглов озадачился недовольством богатых петербуржцев, о бедных – ни слова
Беглов озадачился недовольством богатых петербуржцев, о бедных – ни слова
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербуржец отсудил почти 420 тысяч за упавшее на его авто дерево
Финансист прогнозирует укрепление курса рубля к концу зимы
Полыхающее расселенное здание в Парголово тушили 30 спасателей
В последний рабочий день января в Петербурге собрались 4-балльные пробки
Аноним «заминировал» торговые центры «Галерея» и «Питерлэнд» в Петербурге
Встреча граждан Узбекистана в квартире на Будапештской закончилась поножовщиной
В Пензе задержали 18-летнего подозреваемого в убийстве таксиста у ...
Полыхающую пристройку на Коммуноров спасатели тушили почти два часа