Петербуржец отсудил почти 420 тысяч за упавшее на его авто дерево

Судебные приставы помогли петербуржцу. Фото: ГУФССП России по г. Санкт-Петербургу

Судебные приставы помогли петербуржцу. Фото: ГУФССП России по г. Санкт-Петербургу

Судебные приставы помогли жителю Петербурга получить возмещение ущерба за повреждение припаркованного авто на Двинской улице. Машину «помял» упавший тополь.

Петербуржец вернулся к оставленному авто марки Nissan Teana и обнаружил, что на иномарку упало дерево. Машина получила механические повреждения, в результате чего мужчина решил обратиться в суд с иском о возмещении ущерба.

Как сообщили в пресс-службе ГУФССП России по городу, экспертиза показала, что упавшее дерево находилось в неудовлетворительном состоянии. В итоге суд принял решение взыскать с садово-паркового предприятия стоимость восстановительного ремонта авто.

Судебные приставы добились полного погашения долга от предприятия в пользу петербуржца. За восстановительный ремонт транспортного средства мужчина получил 416 тыс. рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что судебные приставы помогли петербуржцу получить зарплату за 1,5 года вынужденного прогула.