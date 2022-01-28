Россиянам посоветовали не хранить сбережения в наличных

Россиянам посоветовали не хранить сбережения в наличных
Сбережения лучше вкладывать в активы, чем держать в наличных. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Сбережения лучше вкладывать в активы, а не держать в наличных. Об этом заявил директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Григорий Сосновский.

По его словам, главным врагом наличных денег остается инфляция. Эксперт заявил, что в современных условиях деньги не выживают, они сейчас имеют ценность для трат и инвестиций.

Как сообщили «РИА Новости», Сосновский подчеркнул, что вопрос продажи или покупки валюты очень сложный. Если человек считает, что геополитическая обстановка в мире будет разряжаться, то доллары стоит продавать.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что делать краткосрочные прогнозы по динамике рубля сейчас не позволяет геополитическая ситуация, однако есть предпосылки к укреплению рубля. При благоприятном стечении обстоятельств рубль вернется в рамки 72-76 за доллар.

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