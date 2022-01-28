В Ленобласти агрессивная мать ударила свою маленькую дочь молотком по голове

40-летнюю мать госпитализировали на принудительное лечение в психиатрическую больницу.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 9-летней девочки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, две ушибленные резаные раны волосистой части головы. Малышку в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в детскую больницу.

Все произошло в Ломоносовском районе Ленинградской области. 26 января в полицию обратился 73-летний пенсионер. Он заявил, что его невестка находится в агрессивном состоянии, она состоит на учете в ПНД.

Тем же вечером женщину задержали. Она в состоянии острого психоза ударила молотком по голове свою маленькую дочь. Гражданку отправили в больницу на принудительное лечение.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Приморском районе неожиданно умер годовалый ребенок.