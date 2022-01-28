В Ленобласти агрессивная мать ударила свою маленькую дочь молотком по голове

В Ленобласти агрессивная мать ударила свою маленькую дочь молотком по голове
Женщина ударила молотком по голове своего ребенка. Фото: Pixabаy

40-летнюю мать госпитализировали на принудительное лечение в психиатрическую больницу.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 9-летней девочки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, две ушибленные резаные раны волосистой части головы. Малышку в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в детскую больницу.

Все произошло в Ломоносовском районе Ленинградской области. 26 января в полицию обратился 73-летний пенсионер. Он заявил, что его невестка находится в агрессивном состоянии, она состоит на учете в ПНД.

Тем же вечером женщину задержали. Она в состоянии острого психоза ударила молотком по голове свою маленькую дочь. Гражданку отправили в больницу на принудительное лечение.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Приморском районе неожиданно умер годовалый ребенок.

Ломоносовский район новости СПб покушение на убийство происшествие


 

Новости партнеров
Психолог о готовности спонсоров спать с Волочковой: «Они выстроятся в очередь»
Психолог о готовности спонсоров спать с Волочковой: «Они выстроятся в очередь»
Мишустин раскритиковал власти Петербурга из-за проблем с COVID-19, глава комздрава объяснился
Мишустин раскритиковал власти Петербурга из-за проблем с COVID-19, глава комздрава объяснился
Поликлиники Петербурга перешли на новый режим: куда идти с ОРВИ и симптомами COVID-19
Поликлиники Петербурга перешли на новый режим: куда идти с ОРВИ и симптомами COVID-19
Беглов озадачился недовольством богатых петербуржцев, о бедных – ни слова
Беглов озадачился недовольством богатых петербуржцев, о бедных – ни слова
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти агрессивная мать ударила свою маленькую дочь молотком по голове
В Парголово после пожара в 5-комнатном доме нашли мертвую второклассницу
В Петербурге вступили в силу новые COVID-ограничения
Россиянам посоветовали не хранить сбережения в наличных
В России могут одобрить две зарубежные вакцины от коронавируса
Кто получит выплату в 37 тысяч рублей: важная информация для всех, кто ...
ВТБ предупредил о новой мошеннической схеме с обнулением счета на карте
Петербуржец отсудил почти 420 тысяч за упавшее на его авто дерево