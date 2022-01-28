Жертвами коронавируса в Петербурге за сутки стали 57 человек

Жертвами коронавируса в Петербурге за сутки стали 57 человек
Росстат продолжает вести статистику смертей от коронавирусной инфекции. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

В Петербурге за минувшие сутки зафиксировали 57 случаев смерти. У всех пациентов был подтвержден коронавирус.

Об этом стало известно в среду, 26 января. Как сообщили на официальном сайте «Стопкоронавирус.рф», по всей России за сутки вирус забрал жизни еще 673 человек. Первое место по числу смертей занимает Москва, в стационарах которой скончались 74 ковид-пациента. Петербург — второй, на третьем месте Подмосковье — 38 умерших жителей.

В городе также выявили еще 13 976 случаев заражения коронавирусом. Город занял второе место среди регионов РФ по заболеваемости COVID-19. Лидирует в указанном рейтинге Москва, где за сутки выявили 23 994 зараженных человека. На третьем месте оказалась Московская область — 8 611 новых ковид-пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ближайшие две недели в России возможен росте показателей заболеваемости коронавирусом.

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