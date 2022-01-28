Инфекционист предупредил о росте заболеваемости COVID в ближайшие недели

Инфекционист предупредил о росте заболеваемости COVID в ближайшие недели
Специалист заверил, что «только вакцинация» способна остановить рост заболеваемости. Фото: Комздрав

В ближайшие две недели в России возможен росте показателей заболеваемости коронавирусом. Об этом предупредил врач-инфекционист, профессор Николай Малышев.

По его словам, это время необходимо прожить с умом, соблюдая все защитные меры. Населению необходимо продолжать вакцинироваться, несмотря на растущие цифры по заболеваемости.

Как сообщили «РИА Новости», инфекционист подчеркнул, что «только вакцинация» способна остановить резкий рост заболеваемости коронавирусом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «бустерная» доза вакцины против коронавирусной инфекции может на 95% защитить пожилых людей от омикрон-штамма. После третьей дозы вакцины Pfizer уровень защиты от госпитализации достигает 90%. При этом эффективность защиты от препарата Modern оценивается в 90-95% в течение девяти недель после третьей дозы.

коронавирусная пандемия рост заболеваемости


 

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