Прокуратура разбирается с матерью, попытавшейся забить дочь молотком в Ленобласти

Прокуратура разбирается с матерью, попытавшейся забить дочь молотком в Ленобласти
Злоумышленница в ярости схватила молоток и пять раз ударила им потерпевшую. Фото:pixabay

Прокуратура Ломоносовского района Ленобласти проверяет работу органов системы профилактики после возбуждения уголовного дела по факту покушения на убийство. Пострадавшей стала 10-летняя девочка.

Инцидент произошел 26 января в квартире дома в поселке Большая Ижора. По версии следствия, поводом для нападения на ребенка стали внезапно возникшие личные неприязненные отношения. Женщина в ярости схватила молоток и пять раз ударила им потерпевшую, сообщили в СУ СК РФ по области.

По данным прокуратуры, по результатам проверки будет дана оценка полноте и своевременности принятия органами системы профилактики мер, направленных на обеспечение безопасности ребенка.

Результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокурора района.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что об избиении ребенка в полицию заявил пенсионер. Он рассказал, что его невестка находится в агрессивном состоянии, она состоит на учете в ПНД. Гражданку отправили в больницу на принудительное лечение.

ГСУ СК России по Ленобласти ленобласть покушение на убийство


 

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