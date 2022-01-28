Депутаты и эксперты выступили за отмену платы за проезд по неубранному ЗСД

Водители жалуются, что внутригородская платная автомагистраль «Западный скоростной диаметр» плохо убрана от снега, зачастую из-за этого происходят ДТП.

Как сообщает «Мойка78», горожане считают, что дорога небезопасна.

Интересно, что петербуржцы вынуждены платить за неубранный ЗСД, при том, что оператор и так получает от администрации Петербурга дотации на эксплуатацию и содержание дороги.

По словам Депутата Законодательного собрания Петербурга Бориса Вишневского, ЗСД хоть и удобная трасса, однако финансовая модель магистрали не выдерживает никакой критики.

По соглашению (договор по созданию и эксплуатации ЗСД между ООО «Магистраль северной столицы» (МСС) и принадлежащую городу ОАО «ЗСД») концессионеры ЗСД сами устанавливают плату за проезд, а город много лет им ещё и платил деньги, обеспечивая МСС гарантированную прибыль, а сейчас ещё и оплачивает расходы на обслуживания их облигаций.

Организация сама определяет плату, систематически ее повышает, плюс ко всему ещё получает дотации от города. В таком случае состояние трассы должно быть, по крайней мере, нормальным. В случае, считает Вишневский, если дорога не убрана, то до ее расчистки МСС должна или убрать плату совсем, или сделать 50% скидку.

Вице-председатель Межрегионального общественного движения «Комитет по защите прав автовладельцев» Александр Холодов считает, что не должен стоять вопрос, платить или не платить петербуржцам за пользование трассой. Важно лишь то, что оператор должен убирать магистраль. Оплату клиент производить обязан. Есть вариант подать в суд, однако из-за пары сотен рублей, считает Холодов, никто заниматься этим не будет.

Руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов считает, что в данном случае необходимо менять подход. Оператор должен предоставлять автомобилистам некие гарантии: освещение, чистые трассы. В настоящий момент официальная позиция гласит, что плата берется не за то, что эта дорога скоростная, а за сам факт проезда по этой трассе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на ЗСД опрокинулась автоцистерна с дизельным топливом и спровоцировала пробку.