Над Орегоном заметили тройной зеленый луч. Раньше это явление считали мифом

На северо-западе Соединенных Штатов Америки, над Орегоной, фотограф запечатлел тройной зеленый луч. Это очень редкое оптическое явление.

Речь о зеленом луче, который становится заметен, когда солнце исчезает за горизонтом. Происходящее настолько редко случается, что долгое время это считалось только лишь мифом.

Несмотря на это, сегодня почти у всех людей имеются фотокамеры в телефонах. Поэтому этот феномен все же попал в объектив камеры.

Повезло пару дней назад Джеймсу У. Янгу — американскому фотографу. Ему удалось поймать необычный тройной зеленый луч. Фото было сделано в городе Кэннон-Бич в Орегоне. На изображении луч разделился на три горизонтальных полосы, которые «повисли» над Тихим океаном.

Появление такого явления, по словам фотографа, говорит об очень сильных температурных инверсиях над водой. Волны теплого воздуха соединяются с волнами холодного.

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