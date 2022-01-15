В выходные жители Ленобласти смогут увидеть северное сияние

Активность солнца не понизится до 17 января. Фото: tg-канал «Астро Фото Болото»

Активность солнца не понизится до 17 января. Фото: tg-канал «Астро Фото Болото»

В эти выходные жители Ленинградской области смогут наблюдать северное сияние. Полюбоваться на уникальное природное явление можно будет в ночное время.

Активным солнце будет вплоть до понедельника, 17 января. Наблюдениям может помешать облачная погода. Однако синоптики обещают ночью 16 января облачную погоду с прояснениями.

Напомним, причиной такого эффекта в небе становятся явления, происходящие на солнце. Таким образом, регулярно изучая снимки звезды можно за несколько дней предугадать, когда ночной пейзаж украсят разноцветные всполохи.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти выходные начались с преимущественно облачной погоды, в большинстве районов пройдет небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег. Температура воздуха в течение суток составит +1…-4 градуса. Ближайшие три дня на дорогах Ленобласти гололедица. Водителям и пешеходам стоит соблюдать особую осторожность.