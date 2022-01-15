Жителей Ленобласти предупредили о сильном ветре и гололедице в субботу

Жителей Ленобласти предупредили о сильном ветре и гололедице в субботу
Местных жителей предупредили о гололеде. Фото: pixabay,com

В Ленобласти выходные начнутся с преимущественно облачной погоды, в большинстве районов небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег.

В субботу, 15 января, в большинстве районов будет умеренное выпадение снега. Будет дуть умеренный северо-западный ветер, его скорость будет достигать 15 метров в секунду.

Как сообщили ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», температура воздуха в течение суток составит +1…-4 градуса.

Атмосферное давление будет повышаться. Ближайшие три дня на дорогах Ленобласти гололедица. Водителям и пешеходам стоит соблюдать особую осторожность.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в субботу Северной столице ожидается облачная погода, местами пройдёт небольшой снег, на дорогах и тротуарах гололедица. Температура воздуха днем в городе составит около 0 градусов.

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