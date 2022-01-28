По 20 000 рублей в феврале: ПФР подготовил новую выплату для россиян

По 20 000 рублей в феврале: ПФР подготовил новую выплату для россиян
. Для получения пособия нужно было заранее подать заявление в ПФР. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

В Пенсионном фонде России анонсировали новую единоразовую выплату, которую могут получить некоторые россияне.

Как сообщает PRIMPRESS, с первых чисел февраля гражданам начнут поступать выплаты, которую ПФР начал выдавать с 2022 года. Речь идет о единоразовой денежной выплате при рождении ребенка. На дополнительные средства от государства могут рассчитывать все семьи вне зависимости от доходов. Но пособие выдадут только неработающим.

Получить выплату сможет как мать, так и отец новорожденного. Для получения пособия нужно было заранее подать заявление в ПФР. Тем, кто оформил пособие в декабре и январе, оно поступит с февраля.

Сейчас размер пособия составляет около 19 000 рублей, но с учетом индексации с 1 февраля начнут выплачивать по 20 000 рублей. Сумма будет еще больше у тех, кто проживает на Крайнем Севере.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пенсионерам нужно поторопиться с получением выплаты в 7000 рублей, иначе деньги сгорят.

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