Пулково работает без отмен и задержек 29 января

Пулково работает без отмен и задержек 29 января
Пулково работает без отмен и задержек. Фото: пресс-служба "ВВСС"

В предпоследний выходной января в аэропорту Пулково все самолеты отправятся в свои рейсы по расписанию. На данный момент вылеты из Северной столицы планируются без отмен и задержек.

Об этом стало известно в субботу, 29 января. Согласно данным с онлайн-табло воздушной гавани, на радость пассажирам какие-либо изменения не коснулись работы петербургского аэровокзала.

Однако ситуация может измениться из-за погодных условий или других причин.

В ближайшее время вылет планируют три самолета до Москвы авиакомпаниий «Аэрофлот», «ЮРтэйр» и «Россия».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что к концу текущего года в петербургском аэропорту Пулково может стартовать строительство транспортной развязки с трассой М-11. Контракт на создание проекта строительства развязки в Пулково заключили в 2021 году. Благодаря совместной с городскими властями работой «Автодор» сможет на три месяца раньше завершить процедуры экспертизы, и целевой задачей станет начало строительства в конце 2022 года.

аэропорт пулково новости СПб онлайн-табло


 

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