Строительство развязки на трассе М-11 к аэропорту Пулково могут начать в конце 2022 года

Новую развязку могут открыть через два года. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Новую развязку могут открыть через два года. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

К концу текущего года в петербургском аэропорту Пулково может стартовать строительство транспортной развязки с трассой М-11.

Председатель правления «Автодор» Вячеслав Петушенко сообщил, что контракт на создание проекта строительства развязки в Пулково заключили в 2021 году. Благодаря совместной с городскими властями работой «Автодор» сможет на три месяца раньше завершить процедуры экспертизы, и целевой задачей станет начало строительства в конце 2022 года.

Как добавил вице-губернатор Максим Соколов, в концессионном соглашении с оператором Пулково пришли к необходимости создания второго терминала, поэтому требуется создать дополнительный канал дорожной связи. В июле 2021 года президент дал поручение о строительстве такой развязки.

Новую развязку могут открыть через два года.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что строить долгожданное метро в «Кудрово» планируют уже в 2023 году.