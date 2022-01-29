Врач раскрыла ошибки в питании, которые ведут к ранней смерти

Одна из неочевидных причин, которая может сократить продолжительность жизни, – это отказ от клетчатки. Фото: pixabay.com

Одна из неочевидных причин, которая может сократить продолжительность жизни, – это отказ от клетчатки. Фото: pixabay.com

Некоторые пищевые привычки могут быть опасны в долгосрочной перспективе и сказаться на продолжительности жизни. Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, как уберечься от ошибок.

По ее словам, одной из главных проблем является недостаток клетчатки в организме. Недостаток пищевого волокна, которое легче всего получить из фруктов и овощей, в рационе вызывает рост патогенной микрофлоры, которая «в конце концов убивает человека». Кроме того, без клетчатки организму обеспечены проблемы с иммунитетом.

«Организм не может сопротивляться разным заболеваниям, потому что 80% иммунной системы находится в кишечнике. Все микроорганизмы, даже патогенные, которые живут в человеке, сдерживаются полезной микрофлорой», — заявила диетолог в интервью «Москве 24».

Соломатина подчеркнула, что исключить данную проблему можно. Для этого она рекомендует употреблять 5 порций фруктов и овощей в день. При этом очень важно, чтобы рацион был разнообразный, говорит Соломатина.

К преждевременному старению также может привести мясо и молоко от непроверенных производителей. Такая продукция от непроверенных производителей, которые будут выпускать в продажу товары с антибиотиками, может вызвать у покупателя устойчивость к антибиотикам. Это приведет к тому, что человека сможет убить простейшая операция, ведь организм не будет реагировать на лекарства.

Кроме того, риск ранней смерти увеличивают перекосы в питании и, в частности, монодиеты. Диетолог еще раз подчеркнула, что рацион питания должен быть разнообразным, включать в себя белки, жиры и углеводы, но не перенасыщен сахаром и солеными продуктами.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что грейпфрут богат витаминами и микроэлементами, особенно витамином С и кремнием. Это говорит о том, что фрукт укрепляет иммунитет, а также повышает синтез коллагена и замедляет старение. Однако злоупотреблять этим фруктом не стоит. Грейпфрут подавляет действие ферментов, необходимых для детоксикации веществ в организме. Зеленцова посоветовала употреблять его не чаще раза в неделю.