Мужчина и женщина погибли при пожаре в бане в Киришском районе

В Киришском районе Ленинградской области минувшей ночью произошёл пожар. Два человека погибли.

Возгорание случилось в ночь на субботу, 29 января, в доме на улице Центральная в деревне Среднее. Сигнал о ЧП потупил дежурному части в 3:14. К месту происшествия оперативно были направлены спасатели.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, огонь охватил баню на общей площади 18 квадратных метров. В 4:25 пожар был ликвидировали.

Как сообщил 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что в частном доме в сильно обгоревшем состоянии после пожара обнаружены останки, предположительно, 67-летней владелицы жилища и 40-летнего соседа.

Трупы направлены в морг для установления причины смерти. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Парголово после пожара в 5-комнатном доме нашли мертвую второклассницу. Девочка проживала вместе с отцом, братом, дедушкой и его женой.