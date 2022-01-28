В Парголово после пожара в 5-комнатном доме нашли мертвую второклассницу

Девочка проживала вместе с отцом, братом, дедушкой и его женой.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, что после пожара в Выборгском районе Петербурга нашли труп 8-летней школьницы.

5-комнатный деревянный двухэтажный дом горел 27 января, ночью, по улице Вокзальной. Ликвидировать возгорание удалось только к утру. Жертвой пожара стала маленькая второклассница.

Несовершеннолетняя жила вместе с 33-летним отцом, 5-летним братом, 62-летним дедушкой и его 72-летней женой. Родители погибшей развелись несколько лет назад. В данный момент идет судебный процесс по определению места жительства совместных детей. 32-летняя мама ребенка работает в типографии.

Папа уложил обоих малышей спать примерно в 22 часа, а затем отправился заниматься домашними делами. Через несколько часов мужчина услышал треск на втором этаже, а когда поднялся наверх, то увидел, что комнаты в сильном задымлении. Гражданин нащупал в дыму сына и вынес его своему отцу, дочери на кровати не было. Из-за сильного огня и дыма продолжать поиски не представилось возможным.

Раннее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Малой Бухарестской спасатели устранили пожар в «двушке».