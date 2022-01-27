На Малой Бухарестской спасатели устранили пожар в двушке

На Малой Бухарестской спасатели устранили пожар в двушке. Фото: pixabay.com

На Малой Бухарестской спасатели устранили пожар в двушке. Фото: pixabay.com

В четверг, 27 января, во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга разгорелся пожар в двухкомнатной квартире.

Около 20:15 в экстренные службы поступило сообщение о возгорании по адресу Фрунзенский район, улица Малая Бухарестская дом 11/60. Спасателей в составе 3 единицы техники от МЧС и 15 человек личного состава оперативно отправили на место происшествия.

Позже стало ясно, что в двухкомнатной отдельной квартире огонь охватил обстановку на площади 6 квадратных метров. После почти часа работы возгорание удалось потушить. Это произошло в 21:08.

В настоящий момент сведения о пострадавших не поступали. Все детали инцидента уточняются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в сгоревшем в ночь с 26 на 27 января частном доме Выборгского района Петербурга проживала семья с детьми. Жертвой инцидента стал один ребенок.