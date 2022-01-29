В Белом доме заявили, что следующие санкции против России не коснутся россиян

Экономические ограничения не будут направлены против простых потребителей. Фото: pixabay

Экономические ограничения не будут направлены против простых потребителей. Фото: pixabay

Белый дом намерен с помощью новых санкций ослабить промышленный потенциал России в случае ее «вторжения» в Украину, простых граждан они не затронут.

Об этом заявил член Совета национальной безопасности (СНБ) США Питер Харрелл. Его слова приводит Reuters.

По словам Харрелла, основная цель возможных санкций заключается в принятии мер, которые в перспективе помогут снизить промышленный потенциал РФ и ее промышленные производственные мощности. Он подчеркнул, что экономические ограничения не будут направлены против простых потребителей.

Харрел отметил, что санкции хотят ввести против финансовых учреждений, чтобы спровоцировать отток капитала, инфляцию, а также заставить Центробанк финансово поддержать другие банки, чтобы «Путин почувствовал издержки с первого дня».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Евросоюз и Великобритания готовят санкции против новых газовых проектов России.