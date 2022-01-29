Каждому до 30 000 рублей: Сбербанк перечисляет деньги россиянам

Чтобы получить займ, нужно подать заявку через "Сбербанк Онлайн". Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Чтобы получить займ, нужно подать заявку через "Сбербанк Онлайн". Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Сбербанк начал перечислять деньги владельцам банковских карт, у которых установлено мобильное приложение «Сбербанк Онлайн». Для получения денег нужно отправить заявку, а вернуть сумму можно будет с минимальным процентом.

Как сообщает PRMPRESS, возможность получить до 30 000 рублей есть у всех держателей банковской карты, которым на счет поступает их зарплата. Россияне могут получить от Сбербанка деньги до того момента, как на карту начислят новую выплату.

Сбербанк таким образом одалживает своему клиенту небольшую сумму, которая будет списываться обратно при поступлении зарплаты. Процент при этом будет минимальным.

Чтобы получить займ, нужно подать заявку через «Сбербанк Онлайн». Банк принимает решение в течение пары минут, после чего на счет поступают деньги.

Таким способом клиенты банка могут получить до 30 000 рублей. Но есть возможность выбрать меньшую сумму. К примеру, если гражданин возьмет 10 000 рублей, то вернуть с зарплаты нужно будет не более 10 170 рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что по 20 000 рублей в феврале: ПФР подготовил новую выплату для россиян.