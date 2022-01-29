Комздрав рассказал, что никакого морга в отчете о проверках поликлиник не было

Комздрав рассказал, что никакого морга в отчете о проверках поликлиник не было. Фото: группа "Вконтакте"/"Комитет по здравоохранению Санкт-Петербург"

Комздрав рассказал, что никакого морга в отчете о проверках поликлиник не было. Фото: группа "Вконтакте"/"Комитет по здравоохранению Санкт-Петербург"

В четверг, 27 января, на странице Комитета по здравоохранению Петербурга в социальной сети «Вконтакте» появился фотоотчет о проверке поликлиник на наличие больших очередей из-за коронавирусных пациентов. На одном из фото пользователи сети увидели морг. В результате ведомство опровергло это предположение.

Опровержение вышло в Telegram-канале Комздрава спустя два дня, в субботу 29 января. Было опубликована новая фотография и пояснение к ней.

«Комитет по здравоохранению выступает с опровержением информации о том, что на фотографии отчета контрольно-линейной службы запечатлен морг. На фото — дверь Городской поликлиники № 21 Московского района, вход в кабинет № 22».

Также известно, что с поликлиникой действительно соседствуют спецпомещения.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что линейно-контрольная служба Комитета по здравоохранению Петербурга будет контролировать наличие в медучреждениях очередей из пациентов, обратившихся с симптомами ОРВИ и коронавируса.