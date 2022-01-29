В защиту артиста симфонического оркестра Мариинского театра встало почти тысяча человек

В защиту артиста симфонического оркестра Мариинского театра встало почти тысяча человек. Фото: сайт change.org

В защиту артиста симфонического оркестра Мариинского театра встало почти тысяча человек. Фото: сайт change.org

Артисты Мариинского театра создали открытую петицию и разместили ее на сайте Change.org в защиту музыканта симфонического оркестра Мариинского театра Анатолия Чепкова, которого обвиняют в насильственных действиях сексуального характера в отношении 4-летней внучки. В результате за артиста вступилось почти тысяча человек.

Обращение в петиции направлено главе следственного комитета Александру Бастрыкину. Артисты просят о том, чтобы с артиста сняли обвинение, и чтобы было прекращено уголовное дело.

В петиции говорится, что задержание артиста получило большой резонанс в прессе. Это неправомерно и уничижительно к личности любого человека. Анатолий Чепков работает в Большом Симфоническом Оркестре Мариинского театра с 1974, имеет огромный опыт, уважение и признание, пишут создатели документа.

«Мы не согласны в категорической форме с предъявленным обвинением, а также считаем невозможным содержание Анатолия Васильевича под стражей в силу его возраста и имеющихся хронических заболеваний», — заявляется в петиции.

Обвиняемый артист был задержан 24 января. Следствие указывает, что 73-летний музыкант в течение 2020 года совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своей внучки.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в 2009 году в Петербурге 18-летний музыкант имел неосторожность задеть зеркало машины. Пассажиры авто оказались слишком жестокими, они избили парня до смерти и бросили в канаву.