На Колтушском шоссе перевернулся автомобиль с тремя маленькими детьми

В ДТП на Колтушскому шоссе пострадало трое детей и два взрослых. Отец несовершеннолетних наехал на сугроб, в результате чего транспортное средство опрокинулось на бок.

В пресс-службе ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что около 17:30 на Колтушском шоссе 44-летний мужчина за рулем автомобиля Mitsubishi АSХ не справился с управлением.

Шестилетний сын водителя вылетел из автомобиля, потому что был не пристегнут. Мальчик получил ушибы. Еще двое детей, — 2-х летний мальчик и 5-летняя девочка, — обошлись без повреждений. Все трое детей в удовлетворительном состоянии госпитализированы в больницу.

Кроме того в инциденте пострадал 37-летний пассажир, которому досталось больше. Его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

По факту случившегося происшествия проводится проверка и устанавливаются все детали.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Санкт-Петербурге на проспекте Косыгина произошло ДТП, при котором из машины вылетел ребенок.