Пулково работает без отмен и задержек в последний выходной января

Пулково работает без отмен и задержек в последний выходной января
Пулково работает без отмен и задержек. Фото: пресс-служба "ВВСС"

В последний выходной января в аэропорту Пулково все самолеты отправятся в свои рейсы по расписанию. На данный момент вылеты из Северной столицы планируются без отмен и задержек.

Об этом стало известно в субботу, 29 января. Согласно данным с онлайн-табло воздушной гавани, на радость пассажирам какие-либо изменения не коснулись работы петербургского аэровокзала.

Однако ситуация может измениться из-за погодных условий или других причин.

В настоящее время идет посадка на рейс SU 035 до Москвы авиакомпании «Аэрофлот». Самолет вылетит из Петербурга в 5:45. Следующим рейсом пассажиры отправятся во Владивосток.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в воскресенье в Петербурге ожидается морозная и снежная погода. Температура воздуха составит от -4 до -6 градусов. В дневное время столбики термометров поднимутся до -1…-3 градусов. Пойдет снег, ночью местами сильный.

аэропорт пулково новости СПб онлайн-табло


 

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Пулково работает без отмен и задержек в последний выходной января
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