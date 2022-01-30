Санкции США против России могут дестабилизировать мировую систему финансов

Санкции США против России могут дестабилизировать мировую систему финансов
Санкции США против РФ могут дестабилизировать мировую финансовую систему. Фото: Pixabay

Антироссийские санкции, которые США подготовили на случай эскалации ситуации с Украиной, рискуют потрясти мировую экономику.

По данным авторов материала, санкции Соединенных Штатов против России могут дестабилизировать мировую финансовую систему. Кроме того, ограничения способны привести к финансовой панике по всему миру.

Как сообщило издание The New York Times, данный шаг США также повлечет за собой серьезные ответные меры со стороны России.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Белый дом намерен с помощью новых санкций ослабить промышленный потенциал России в случае ее «вторжения» в Украину, простых граждан они не затронут. Санкции хотят ввести против финансовых учреждений, чтобы спровоцировать отток капитала, инфляцию, а также заставить Центробанк финансово поддержать другие банки, чтобы «Путин почувствовал издержки с первого дня».

Россия санкции США


 

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Санкции США против России могут дестабилизировать мировую систему финансов
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