В Петербурге будет морозно и снежно в последний день января

Снегопад в Петербурге не заканчивается. Фото: GazetaSPb/Валентин Егоршин

Снегопад в Петербурге не заканчивается. Фото: GazetaSPb/Валентин Егоршин

В последний день января жителей Северной столицы ожидает облачная погода, не обойдется без осадков.

В понедельник, 31 января, температура воздуха в течение суток составит от -2 до -4 градусов. Выпадет снег, днем местами небольшой.

Как сообщили синоптики ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ветер восточных, северо-восточных направлений будет дуть умеренно.

Атмосферное давление будет слабо повышаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в воскресенье, 30 января, в Петербурге и Ленинградской области ожидается ухудшение погодных условий. Будет идти сильный снег, местами переходящий в метель. На дорогах возможны снежные заносы, гололедица. Водителям необходимо соблюдать осторожность и скоростной режим, а стоит пешеходам быть особенно внимательными.