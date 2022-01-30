30 января в Пулково задержали шесть авиарейсов

В воскресенье в петербургском аэропорту Пулково задержали шесть авиарейсов. Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты Нижнего Новгорода, Берлина, Рима, Москвы, Сочи, Йошкар-Олы.

30 января, первым задержали рейс до Нижнего Новгорода. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 8:55, однако время вылета сдвинули на 11:00. Далее с опозданием вылетит рейс до Берлина. Изначально планировалось, что воздушный транспорт поднимется в небо в 9:40, но это произойдет не раньше 11:00.

Как сообщили на сайте аэровокзала, также задерживают еще один рейс до Рима. Самолет должен был улететь в 10:20, но по факту ждать придется до 11:30.

Задерживают рейс до Москвы. Судна должны были подняться в 10:20, однако полетит борт лишь в 11:45.

Также опаздывает рейс до Сочи и Йошкар-Олы, их должны были отправить в 10:30 и 10:40, но по факту самолет взлетит 11:00 и 11:10.

Причины задержек не указываются. Все остальные рейсы, судя по информации воздушной гавани, вылетят в назначенное время. Позднее ситуация может измениться из-за погодных условий или по другим причинам.

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